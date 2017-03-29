В Грузии запретят полиэтиленовые пакеты с сентября 2017 года

PanARMENIAN.Net - С 1 сентября 2017 года в Грузии будет запрещено использование бытовых пакетов из полиэтилена толщиной менее 10 микрон, с 1 сентября 2018 года – менее 15.

По информации министерства охраны экологии Грузии, именно такие пакеты являются худшими загрязнителями окружающей среды, но несмотря на это, очень активно используются, пишет «Business-Грузия».

Даже уничтожение полиэтиленовых пакетов на свалках не решает проблему, так как горение пластика также несет вред окружающей среде и выбрасывает в воздух вредные для организма вещества.

Как известно, пластик остается неразлагающимся в земле столетия, к тому же пакеты из полиэтилена, как правило, одноразовые и не подлежат повторному использованию. Полиэтиленовые пакеты создают реальную угрозу как окружающей среде, так и непосредственно человеку, так как они нередко попадают в реки, а оттуда токсические вещества могут попасть прямо в водопровод.

Это вещество также очень вредно для животного мира. По данным международной статистики, в мире ежегодно около миллиарда животных и птиц погибают в результате отравления остатками полиэтиленовых пакетов, выброшенных людьми.

Возможность запрета целлофановых пакетов обсуждалась еще в сентябре 2016 года. Представители министерства охраны окружающей среды Грузии тогда заявляли, что сделать это будет довольно сложно, так как придется быстро заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные, которые в Грузии почти не производятся.