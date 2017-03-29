«Белавиа» возобновит прямые авиарейсы между Ереваном и Минском

PanARMENIAN.Net - Белорусская авиакомпания «Белавиа» восстановит прямое авиасообщение между Ереваном и Минском. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авиации Армении.

Авиакомпания получила разрешение от ГУГА на реализацию регулярных рейсов, которые она планирует осуществлять в летний навигационный период (с мая по октябрь).

Согласно сообщению, авиакомпания планирует осуществлять два рейса в неделю – по средам и воскресеньям.

Авиакомпания «Белавиа» уже осуществляла подобные рейсы из Еревана, последний из которых был совершен 4 февраля 2016 года.