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«Белавиа» возобновит прямые авиарейсы между Ереваном и Минском

«Белавиа» возобновит прямые авиарейсы между Ереваном и Минском
29 марта 2017 - 18:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Белорусская авиакомпания «Белавиа» восстановит прямое авиасообщение между Ереваном и Минском. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авиации Армении.

Авиакомпания получила разрешение от ГУГА на реализацию регулярных рейсов, которые она планирует осуществлять в летний навигационный период (с мая по октябрь).

Согласно сообщению, авиакомпания планирует осуществлять два рейса в неделю – по средам и воскресеньям.

Авиакомпания «Белавиа» уже осуществляла подобные рейсы из Еревана, последний из которых был совершен 4 февраля 2016 года.

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