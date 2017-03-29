В сирийском Хомсе взорвали микроавтобус с пассажирами: 5 человек погибли
29 марта 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате взрыва бомбы в пассажирском микроавтобусе в сирийском городе Хомс погибли пять человек, шесть получили ранения. Об этом сообщает городское управление здравоохранения.
По предварительным данным, при совершении атаки было использовано самодельное взрывное устройство, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство SANA.
25 февраля в Хомсе, находящемся под контролем правительственных войск, произошел двойной теракт. Террористы-смертники (по разным данным, от двух до шести человек) подорвались возле зданий военных учреждений. Жертвами нападения стали не менее 34 человек, в том числе начальник управления военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.
Ответственность на себя взяла «Хейят Тахрир аш-Шам» — подразделение группировки «Джабхат ан-Нусра».
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