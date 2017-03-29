Работы Сарьяна, Аветисяна и других армянских художников будут выставлены в Санкт-Петербурге
29 марта 2017 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Работы известных армянских мастеров будут представлены на выставке «Древо традиций» в Санкт-Петербурге.
Выставка откроется 30 марта в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков и продлится до 28 мая.
Посетители смогут ознакомиться с работами армянских мастеров разных поколений, в числе которых как авторы, относящиеся к первой половине 19 века, так и современные художники. В экспозицию выставки будут включены произведения живописи, скульптуры, графики, а также образцы декоративно-прикладного искусства и театральные эскизы, сообщается на сайте музея.
На выставке, в числе прочих будут представлены работы живописца Акопа Овнатаняна, именуемого «армянским Рафаэлем и причисляемого к русским и иранским живописцам; а также живописца и графика, ставшего символом эпохи нового Возрождения в армянском искусстве, Минаса Аветисяна.
В экспозицию включена работа Мартироса Сарьяна «Река Зангу и Арарат», написанная в 1919 году.
«Имя Мартироса Сарьяна не нуждается в представлении – его творчество сыграло ведущую роль в становлении национальной школы армянской живописи», - отмечается на сайте Музея.
Часть экспозиции будет посвящена творчеству Марины Азизян и Левона Лазарева.
Левон Лазарев - скульптор, автор многочисленных монументальных памятников и мемориальных досок, установленных в Петербурге. Многогранность его творчества не замыкается в скульптуре, а с полным размахом проявляется в графике и живописи. Марина Азизян знакома петербуржцам как автор графических и живописных работ, произведений прикладного искусства, работ в технике текстильного коллажа и лоскутного шитья, сценограф. На киностудии «Ленфильм» она участвовала в создании 25 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд российского кинематографа.
Посетители выставки также ознакомятся с творчеством живописцев Завена Аршакуни, Дзовинар Бекарян, Александра Агабекова, а также скульптора Эдуарда Агаяна.
Помимо классиков и старшего поколения художников в выставке примут участие и более молодые авторы: живописцы Валерий Апинян, Ашот Хачатрян, Григорий Григорян, скульпторы Лева Бейбутян, Ашот Казарян.
«В их искусстве отражается преемственность, а это означает, что энергия предшествующих поколений живет в нашем городе и питает его среду. Соотнесенность с реальностью двух миров – национальной психологией, щедрым чувством жизни и духом классического величия, свойственного культуре Санкт-Петербурга, насыщает выставку особой художественной выразительностью, цветовой энергией и лирической страстностью», - отмечают организаторы.
Сообщается, что в рамках выставки пройдет обширная культурная программа – лекции, концерты, театральные представление и кинопоказы.
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