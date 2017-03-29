Боб Дилан наконец-то согласился лично принять Нобелевскую премию
29 марта 2017 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский поэт-песенник Боб Дилан, получивший в прошлом году Нобелевскую премию по литературе, все же согласился лично получить награду в Стокгольме, где он будет с концертами 1-2 апреля.
Как сообщает Шведская академия, вручающая награду, необходимую по регламенту лекцию певец так и не проведет лично, однако он обещал прислать видеозапись с монологом, пишет BBC.
В декабре Дилан уже прислал на церемонию награждения одно видеообращение, в котором заявил, что награда - большая честь для него.
В речи, зачитанной тогда от его имени, Дилан признался, что шанс получить эту премию был для него не выше, чем оказаться на Луне. Он признался, что чувства, которые он испытывает, «поистине невозможно выразить словами».
Однако 8 млн крон (910 тысяч долларов), причитающихся победителю, ни он, ни его представители также еще не получали.
Боб Дилан стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, которому ее присудили за тексты песен, в связи с чем новость о его награждении стала предметом для ожесточенных споров творческих деятелей разных стран. В своем решении Шведская академия пояснила что премия присуждена Дилану за «создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции».
В уставе Нобелевского комитета отмечается, что «литературой является не только беллетристика, но также и другие произведения, которые по форме или же по стилю представляют литературную ценность».
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