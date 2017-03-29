В Японии установили армянский памятник «Арменуи»

PanARMENIAN.Net - Керамический памятник «Арменуи» работы Народного художника Армянской ССР Рипсиме Симонян установлен в японском городе Нирасаки.

В официальной церемонии установки памятника приняли участие посол Армении в Японии Грант Погосян, мэр Нирасаки Хисао Найто, лауреат Нобелевской премии Сатоши Омура, председатель комиссии по образованию мэрии Рейко Ямаки и другие официальные лица.

По завершении церемонии Сатоши Омура представил свою обширную коллекцию, в основном включающую работы японских живописцев.

В коллекции также присутствуют произведения двух известных армянских живописцев – Владимира Саакяна и Гранта Караханяна, пишет «Армяне сегодня».