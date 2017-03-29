В Японии установили армянский памятник «Арменуи»
29 марта 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Керамический памятник «Арменуи» работы Народного художника Армянской ССР Рипсиме Симонян установлен в японском городе Нирасаки.
В официальной церемонии установки памятника приняли участие посол Армении в Японии Грант Погосян, мэр Нирасаки Хисао Найто, лауреат Нобелевской премии Сатоши Омура, председатель комиссии по образованию мэрии Рейко Ямаки и другие официальные лица.
По завершении церемонии Сатоши Омура представил свою обширную коллекцию, в основном включающую работы японских живописцев.
В коллекции также присутствуют произведения двух известных армянских живописцев – Владимира Саакяна и Гранта Караханяна, пишет «Армяне сегодня».
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