Армянская фигуристка Анастасия Галустян вышла в финал чемпионата мира
29 марта 2017 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Хельсинки 29 марта стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Первыми на лед в столице Финляндии вышли женщины в одиночном катании. Армению среди 37 спортсменок представляет Анастасия Галустян.
Армянская фигуристка набрала в короткой программе 55.20 балла и обеспечила себе выход в финал, пишет пресс-служба НОК Армении.
30 марта на лед в одиночном катании у мужчин выйдет представитель Армении Славик Айрапетян.
В финале, который состоится 31 марта, с произвольной программой выступят 24 лучшие фигуристки.
Вторым и последним шансом попасть в Пхенчхан-2018 станет отборочный турнир в Германии, который состоится в сентябре 2017 года.
Самое значимое
Ранее 25 марта он завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. Давтян взошел на пьедестал почета также 24 марта, удостоившись бронзовой медали в упражнении махи на коне
Представляющий Армению Артур Товмасян в упражнении на кольцах завоевал золотую медаль, а Ваагн Давтян стал 4-м
В опорном прыжке Давтян занял 2-е место, на параллельных брусьях - 8-е, что позволило ему выйти в финал
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В центре Еревана проходит митинг и шествие блока «Конгресс-НПА» Лидер Конгресса, первый президент Армении Левон Тер-Петросян не принял участие в митинге. Отметим, что не принимал участие в предвыборной кампании, лишь дважды дал интервью телеканалам
В Лос-Анджелесе апрель объявили «месяцем армянской истории» Окружной наблюдательный совет Лос-Анджелеса единогласным решением официально объявил апрель «месяцем армянской истории».
Microsoft назвала дату выхода новой Windows 10 В новой версии ОС разработчики сделали основную ставку на внедрение 3D-технологий. В ОС появится новая версия Paint с поддержкой трехмерных моделей
США почти взяли на себя ответственность за авиаудар по мирным жителям Мосула «По моим предварительным оценкам, мы причастны к этим жертвам. Если мы действительно сделали это — есть основания полагать, что это именно так - это была непреднамеренная случайность, которые происходят во время войны», - пояснил он