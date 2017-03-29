Армянская фигуристка Анастасия Галустян вышла в финал чемпионата мира

PanARMENIAN.Net - В Хельсинки 29 марта стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Первыми на лед в столице Финляндии вышли женщины в одиночном катании. Армению среди 37 спортсменок представляет Анастасия Галустян.

Армянская фигуристка набрала в короткой программе 55.20 балла и обеспечила себе выход в финал, пишет пресс-служба НОК Армении.

30 марта на лед в одиночном катании у мужчин выйдет представитель Армении Славик Айрапетян.

В финале, который состоится 31 марта, с произвольной программой выступят 24 лучшие фигуристки.

Вторым и последним шансом попасть в Пхенчхан-2018 станет отборочный турнир в Германии, который состоится в сентябре 2017 года.