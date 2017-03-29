США почти взяли на себя ответственность за авиаудар по мирным жителям Мосула

PanARMENIAN.Net - Удар по мирным жителям иракского города Мосула, в результате которого погибли около 200 человек, скорее всего, был нанесен именно авиацией США. Об этом сообщил генерал-лейтенант американской армии Стивен Таунсенд.

«По моим предварительным оценкам, мы причастны к этим жертвам. Если мы действительно сделали это — есть основания полагать, что это именно так - это была непреднамеренная случайность, которые происходят во время войны», - пояснил он, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

28 марта свою обеспокоенность многочисленными жертвами среди гражданских лиц в Мосуле выразили в ООН. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада Аль-Хусейна, за все время сражения за западную часть Мосула с 17 февраля до настоящего момента погибли по меньшей мере 307 гражданских лиц, еще 273 были ранены.

Операция в западной части Мосула проходит при участии авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Однако в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики 28 марта приняли решение временно прекратить боевые действия. Сообщалось, что иракское командование хочет «взвесить новые наступательные планы и тактики», чтобы атаковать террористов без потерь среди мирного населения.

Иракские СМИ сообщали, что 17 марта в результате бомбардировок Мосула погибли около 200 мирных жителей. Предположительно, авиаудары по позициям боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) наносили ВВС США. В Пентагоне начали проверку сообщений о гибели гражданских лиц. 25 марта в ведомстве отметили, что по просьбе иракских властей наносили удары по городу, однако свою причастность к произошедшему не подтвердили.