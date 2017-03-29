Травмированный нападающий Геворк Казарян проходит обследование в клинике Мюнхена

PanARMENIAN.Net - Травмированный нападающий сборной Армении по футболу Геворк Казарян в настоящее время находится в Германии, в одной из специализированных клиник города Мюнхен. Об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Отмечается, что полузащитник проходит медобследование.

Геворк Казарян получил травму на первых минутах матча Армения-Казахстан. Как сообщил ранее врач национальной сборной по футболу Карен Степанян, травма Геворка Казаряна достаточно серьезная, на его ногу наложен гипс, по всей вероятности, футболист будет прооперирован.

Сборная Армении 26 марта со счетом 2:0 одержала победу в матче со сборной Казахстана. Счет на 72-й минуте открыл Генрих Мхитарян, спустя две минуты мяч в ворота соперников отправил Араз Озбилиз.