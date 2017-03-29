Microsoft назвала дату выхода новой Windows 10
29 марта 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft раскрыла дату выхода новой версии Windows 10 Creators Update. Система станет доступна 11 апреля 2017 года. рассказал «Ленте.ру» представитель корпорации.
В новой версии ОС разработчики сделали основную ставку на внедрение 3D-технологий. В ОС появится новая версия Paint с поддержкой трехмерных моделей. Созданные в Paint объекты можно использовать в различных программах, либо напечатать на 3D-принтере. В системе также улучшен инструмент для рисования Windows Ink и добавлена поддержка рукописных заметок прямо на фотографиях, в браузере и других системных приложениях, пишет Lenta.ru.
В системе значительно преобразилось меню «Параметры», и все настройки разделены на категории. В стандартном «Защитнике Windows» теперь есть функции управления состоянием и безопасностью устройства, в том числе возможность настройки родительского контроля. Кроме того, программа оповещает о том, есть ли какие-либо проблемы с драйверами, батареей, накопителем и другими компонентами. Также в обновлении множество других нововведений, направленных на повышение быстродействия и безопасности системы.
Как и в случае с Anniversary Update, новая ОС будет устанавливаться на устройства постепенно и с соблюдением очередности. Желающие сразу установить Creators Update смогут получить его с помощью Media Creation Tool (MCT). Ранее сообщалось, что Microsoft выложила данное обновление в открытый доступ для всех желающих. Для его установки достаточно скачать ISO-файл необходимой версии системы, смонтировать образ диска через проводник Windows 10 и запустить setup.exe.
Самое значимое
Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
Partner news
Последние новости
В центре Еревана проходит митинг и шествие блока «Конгресс-НПА» Лидер Конгресса, первый президент Армении Левон Тер-Петросян не принял участие в митинге. Отметим, что не принимал участие в предвыборной кампании, лишь дважды дал интервью телеканалам
В Лос-Анджелесе апрель объявили «месяцем армянской истории» Окружной наблюдательный совет Лос-Анджелеса единогласным решением официально объявил апрель «месяцем армянской истории».
Травмированный нападающий Геворк Казарян проходит обследование в клинике Мюнхена Травмированный нападающий сборной Армении по футболу Геворк Казарян в настоящее время находится в Германии, в одной из специализированных клиник города Мюнхен.
США почти взяли на себя ответственность за авиаудар по мирным жителям Мосула «По моим предварительным оценкам, мы причастны к этим жертвам. Если мы действительно сделали это — есть основания полагать, что это именно так - это была непреднамеренная случайность, которые происходят во время войны», - пояснил он