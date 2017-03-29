В Лос-Анджелесе апрель объявили «месяцем армянской истории»

PanARMENIAN.Net - Окружной наблюдательный совет Лос-Анджелеса единогласным решением официально объявил апрель «месяцем армянской истории».

«Данным решением совет признает огромный вклад армянской общины в экономику и культуру нашей страны (США – ред.). Апрель имеет большое значение для наших армянских друзей и соседей, и эта резолюция признает вызовы и достижения их богатой истории (Армении – ред.)» ,- заявила автор идеи, представитель окружного совета Кэтрин Баргер, передает scvnews.com.

В течение апреля жителям Лос-Анджелеса представят богатую культуру и наследие армянского народа во всем мире, а также вклад армян в общественной жизни США.