В Лос-Анджелесе апрель объявили «месяцем армянской истории»
29 марта 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Окружной наблюдательный совет Лос-Анджелеса единогласным решением официально объявил апрель «месяцем армянской истории».
«Данным решением совет признает огромный вклад армянской общины в экономику и культуру нашей страны (США – ред.). Апрель имеет большое значение для наших армянских друзей и соседей, и эта резолюция признает вызовы и достижения их богатой истории (Армении – ред.)» ,- заявила автор идеи, представитель окружного совета Кэтрин Баргер, передает scvnews.com.
В течение апреля жителям Лос-Анджелеса представят богатую культуру и наследие армянского народа во всем мире, а также вклад армян в общественной жизни США.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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