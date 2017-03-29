В центре Еревана проходит митинг и шествие блока «Конгресс-НПА»

PanARMENIAN.Net - В Ереване на площади Свободы 29 марта в 18:00 по местному времени стартовал митинг блока «Конгресс-НПА».

С речами выступили вице-председатели Армянского национального конгрнесса Арам Манукян, Левон Зурабян, а также лидер НПА Степан Демирчян. Выступающие призывали участников митинга голосовать за них на выборах в парламент Армении.

Лидер «Конгресса», первый президент Армении Левон Тер-Петросян не принял участие в митинге. Первый президент РА не принимал участие в предвыборной кампании, лишь дважды дал интервью телеканалам.

После митинга стартовало «Мирное шествие», как заявил в своей речи Манукян, «первое за 30 лет мирное шествие Конгресса». Участники шествия с флагами Армении и транспарантами с призывами к миру в руках проходят по центральным улицам Еревана и Площади республики. Они выкрикивают имя Левона Тер-Петросян.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок ЕЛК (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.