В центре Еревана проходит митинг и шествие блока «Конгресс-НПА»
29 марта 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване на площади Свободы 29 марта в 18:00 по местному времени стартовал митинг блока «Конгресс-НПА».
С речами выступили вице-председатели Армянского национального конгрнесса Арам Манукян, Левон Зурабян, а также лидер НПА Степан Демирчян. Выступающие призывали участников митинга голосовать за них на выборах в парламент Армении.
Лидер «Конгресса», первый президент Армении Левон Тер-Петросян не принял участие в митинге. Первый президент РА не принимал участие в предвыборной кампании, лишь дважды дал интервью телеканалам.
После митинга стартовало «Мирное шествие», как заявил в своей речи Манукян, «первое за 30 лет мирное шествие Конгресса». Участники шествия с флагами Армении и транспарантами с призывами к миру в руках проходят по центральным улицам Еревана и Площади республики. Они выкрикивают имя Левона Тер-Петросян.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок ЕЛК (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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