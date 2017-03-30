Пашинян: Если у блока «ЕЛК» украдут мандат, последствия будут неизбежны
30 марта 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Блок «ЕЛК» (Выход) проводил предвыборную агитацию с хорошим настроением. Об этом 30 марта в ходе встречи с журналистами заявил оппозиционный депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, занимающий второе место в пропорциональном избирательном списке блока «ЕЛК» Никол Пашинян, обобщая итоги предвыборной кампании.
«Наша предвыборная агитация проходила на высокой ноте. Наше общение с гражданами во время предвыборных встреч позволяет сказать, что у граждан сформировалось позитивное отношение к блоку «ЕЛК». Если все те люди, которые во время личного общения говорили, что проголосуют за нас, поступят таким образом, мы победим на выборах», - сказал он.
Говоря о действиях после выборов, Пашинян заявил, что последствия будут неизбежны, если у блока украдут мандаты.
«Если мы увидим, что народ проголосовал за нас, а потом эти голоса украдут, тогда последствия будут неизбежны. Если вы голосуете за Сержа Саргсяна, тогда идите и живите в этой реальности, которая есть, если хотите изменений – голосуйте за «ЕЛК», - сказал Пашинян, передает Panorama.am.
На замечание, с какими политическими силами может пойти на сотрудничество блок «ЕЛК», Пашинян отметил, что перспективы сотрудничества будут серьезно обсуждены тогда, когда они увидят возможность прихода к власти и превращения Республиканской партии в оппозицию.
Он заявил, что в данный момент не может назвать какую-либо политисескую силу, с которой «ЕЛК» будет сотрудничать в дальнейшем.
По его прогнозам, в новом парламенте могут быть представлены три политические силы – Республиканская партия Армении, блок «Царукян» и блок «ЕЛК».
«Мои прогнозы следующие: в новом парламенте мы увидим тесное сотрудничество между «Блоком Царукян» и Республиканской партией Армении и не обязательно, чтобы это называлось коалицией», - сказал Пашинян.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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