Сальвадор стал первой в мире страной, которая ввела полный запрет на добычу руды

PanARMENIAN.Net - Центральноамериканская республика Сальвадор ввела полный запрет на добычу руды, чтобы не допустить загрязнения и истощения запасов питьевой воды.

На месторождения золота, которые находятся на севере Сальвадора, уже давно претендовали западные добывающие компании, в частности подразделение канадско-австралийской Oceana Gold. Но законодательная ассамблея приняла закон, превративший введенный ранее мораторий на разработку в полноценный запрет. Он не затрагивает добычу угля, соли и работу каменоломен, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Financial Times.

По данным ООН, при самом высоком уровне загрязнения окружающей среды среди стран региона доступность питьевой воды в Сальвадоре является самой низкой. Одновременно государство остро нуждается в новых источниках доходов, отмечают экономисты. Как ожидается, отношение госдолга к ВВП к концу 2017 года превысит 60 процентов. Сейчас власти республики ведут переговоры с Международным валютным фондом о кредите.

Вряд ли другие страны в ближайшем времени последуют примеру Сальвадора, пишет The New York Times. Но такой запрет может стать примером для малых народов и регионов с проблемной экологией. «По всему миру растет сомнение в том, что горнорудная отрасль может стать двигателем экономического развития», — сказал директор международной программы добывающих отраслей в Oxfam America в Вашингтоне Кит Слэк.

Во многих странах мира действуют частичные запреты, например, на использование цианидов для извлечения золота (штат Монтана в США, Германия, Чехия, Венгрия, Турция) или на разработку месторождений карьерным способом (Коста-Рика).