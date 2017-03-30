Джорджа Майкла похоронили через 3 месяца после его смерти
30 марта 2017 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лондоне 29 марта состоялись похороны британского певца Джорджа Майкла, умершего в декабре 2016 года. Об этом говорится в заявлении семьи артиста.
«Мы подтверждаем, что похороны прошли сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и товарищем», — говорится в заявлении. Родственники Майкла также поблагодарили поклонников за любовь к артисту и уважение к частной жизни членов его семьи, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
В начале марта британские правоохранительные органы объявили о завершении расследования причин смерти Майкла. Согласно данным полиции, он скончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени. Из-за расследования тело артиста три месяца не могли захоронить.
31 декабря газета The Sun раскрыла содержание завещания исполнителя. Состояние, которое оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов, перейдет его сестрам.
Певец Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. По информации СМИ, певец боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни.
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