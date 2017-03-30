Госсекретарь США в Анкаре обсудил с премьером Турции борьбу с ИГ

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и обсудил с ним борьбу с террористической группировкой «Исламское Государство» и организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По сообщению дипломатических источников, в повестку дня переговоров Тиллерсона в Анкаре входят три основные темы: операция по освобождению от террористов ИГ сирийского города Ракка, поддержка Вашингтоном сирийской курдской Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией, а также экстрадиция Гюлена из США, на чем настаивает Анкара.

Встреча Йылдырыма и Тиллерсона состоялась в администрации премьера и длилась около 40 минут. В ней принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В настоящее время проходит встреча Тиллерсона с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

30 марта также состоятся переговоры госсекретаря США с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а после заявлена их совместная пресс-конференция.