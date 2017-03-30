Госсекретарь США в Анкаре обсудил с премьером Турции борьбу с ИГ
30 марта 2017 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и обсудил с ним борьбу с террористической группировкой «Исламское Государство» и организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
По сообщению дипломатических источников, в повестку дня переговоров Тиллерсона в Анкаре входят три основные темы: операция по освобождению от террористов ИГ сирийского города Ракка, поддержка Вашингтоном сирийской курдской Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией, а также экстрадиция Гюлена из США, на чем настаивает Анкара.
Встреча Йылдырыма и Тиллерсона состоялась в администрации премьера и длилась около 40 минут. В ней принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В настоящее время проходит встреча Тиллерсона с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
30 марта также состоятся переговоры госсекретаря США с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а после заявлена их совместная пресс-конференция.
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