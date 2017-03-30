Канадский композитор написал оперу о жизни Григория Просветителя
30 марта 2017 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный канадский композитор Рон Ханна написал музыку к новой опере «Просветитель», посвященной периоду жизни Святого Григория Просветителя в заточении в монастыре Хор Вирап.
Согласно преданию, по приказу армянского царя Трдата Третьего, Святой Григорий Просветитель около 13 лет провел в подземной тюрьме. Он вышел оттуда после того, как исцелил больного царя и в 301 году провозгласил христианство государственной религией Армении.
«Как я могу писать музыку в стране Хачатуряна? Мне очень нравится его музыка, но я не хочу, чтобы моя музыка была ее имитацией. Но я написал музыку к замечательному либретто о жизни Святого Георгия Просветителя в Хор Вирапе, о его видениях», - заявил Ханна журналистам в Ереване.
Композитор признался, что источником вдохновения стала традиционная армянская музыка, которая в его интерпретации переплетается с различные музыкальными мотивами.
«Я воспользовался четырьмя армянскими традиционными песнями. В сцене, когда к Святому Георгию Просветителю приходит видение в виде журавлей, слышы мотивы песни «Крунк, усти кугас». Я использовал также колыбельную «Рури рури», песню «Киликия» и «Песню урожая», - рассказал он.
Опера «Просветитель» является совместным проектом Министерства культуры Армении и фонда «Содействие музыкальному образованию». Она посвящена 25-летию установления дипломатических отношений Армении с Австрией и Канадой.
В опере задействованы около 70 детей и юношей, которые были отобраны по конкурсу из разных областей Армении.
Премьера оперы состоится 3 апреля в Ереване на сцене Государственного театра музыкальной комедии имени Пароняна, а 4 апреля представление покажут в городе Гюмри.
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