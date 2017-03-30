Молдавский парламент не пускает президента в ЕАЭС
30 марта 2017 - 16:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Молдавии не станет ратифицировать соглашение между Кишиневом и Москвой о вхождение Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) даже на правах наблюдателя. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
«Есть позиция МИДа и парламента нашей страны. Она заключается в том, что даже если этот документ и будет подписан, то он не будет ратифицирован. Президент не собственник страны, он имеет право подписывать и заключать соглашения, но оно должно быть ратифицировано парламентом. Подписывая документы, глава государства должен представлять интересы страны. А не только свое мнение», — сказал Филип, передает gazeta.ru . В начале апреля 2017 года президент Молдавии Игорь Додон должен подписать соглашение о вхождении в ЕАЭС на правах наблюдателя.
В середине марта он сказал, что подписание состоится 3 апреля в Кишиневе, и выразил мнение, что это облегчит возвращение товаров не только на российский рынок, но и на рынок стран ЕАЭС.
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