Фильм «Обещание» о Геноциде армян выйдет на российские экраны с 27 апреля
30 марта 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская кинокомпания « Централ Партнершип» анонсировала дату выхода в российский прокат голливудского фильма о Геноциде армян «Обещание» (The Promise). Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook.
Российские зрители смогут увидеть фильм «Обещание» на больших экранах с 27 апреля. В этот же день запланирована армянская премьера фильма.
Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля.
Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян.
Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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Полная версия саундтрека к фильму «Обещание» опубликована. В ней представлены эпизоды картины. Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise).
Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» (Intent to Destroy), рассказывающего о Геноциде армян, состоится в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.
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