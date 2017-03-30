Фильм «Обещание» о Геноциде армян выйдет на российские экраны с 27 апреля

PanARMENIAN.Net - Российская кинокомпания « Централ Партнершип» анонсировала дату выхода в российский прокат голливудского фильма о Геноциде армян «Обещание» (The Promise). Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Российские зрители смогут увидеть фильм «Обещание» на больших экранах с 27 апреля. В этот же день запланирована армянская премьера фильма.

Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля.

Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян.

Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».

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