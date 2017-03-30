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ЕСПЧ обязал Киев выплатить €10000 армянину и его жене в связи с оскорблениями со стороны полиции

ЕСПЧ обязал Киев выплатить €10000 армянину и его жене в связи с оскорблениями со стороны полиции
30 марта 2017 - 16:30 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 марта Европейский суд по правам человека обнародовал постановление по делу «Григорян и Сергеева против Украины», согласно которому Киев обязан заплатить в пользу заявителей 10 тысяч евро.

Основанием для такого решения ЕСПЧ стали правонарушения в отношении Романа Григоряна и Ларисы Сергеевой, которые были применены сотрудниками правоохранительных органов Украины, пишет Rusarminfo.

В апреле 2010 года такси, в котором ехала компания из четырех человек, в их числе заявители – гражданин Азербайджана Роман Григорян, имеющий статус беженца с 1997 года, а также гражданка Украины Лариса Сергеева, было остановлено сотрудниками полиции. Сообщается, что в ходе конфликта правоохранители превысили свои полномочия и применили к Григоряну и Сергеевой силу, вытащив их из автомобиля для проверки документов. По прибытию в отделение полиции сотрудники правопорядка использовали в адрес задержанных нецензурные выражения.

В свидетельствах дела отмечается, что в отношении Григоряна неоднократно использовалась оскорбительная лексика, задевающая национальные признаки: его называли «черножопым», и «чуркой», гражданку Сергееву же, состоящую с Григоряном в гражданском браке, стражи порядка называли «армянской проституткой». Кроме этого, в отношении задержанных во время ареста была применена сила: наносились удары кулаками, а также плевки в лицо.

Ссылки по теме:
Rusarminfo: Украина заплатит Роману Григоряну 10 тысяч евро: ЕСПЧ
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