Сингапурским ученым удалось передать вкус лимонада через интернет

PanARMENIAN.Net - Исследователи из Национального университета Сингапура сконструировали систему, позволяющую передавать вкус лимонада с помощью электростимуляции языка. Авторы представили доклад на конференции TEI 2017 в Иокогаме (Япония).

Передача вкуса и запаха через интернет или воспроизведение этих характеристик виртуальных объектов — сложная задача. На сегодняшний день у этой задачи нет готового решения, пока что технологии не позволяют оперативно создать на другом конце провода любое произвольное вещество, и задача, как правило, решается только для некоторых частных случаев, в которых используется, например, ограниченное число запахов, которые заведомо можно воспроизвести на принимающей стороне, пишет N+1 со ссылкой на New Scientist.

Исследователи из Национального университета Сингапура решили продемонстрировать систему, которая может передать вкус лимонада через интернет. На стороне отправителя используется настоящий лимонад, в который погружается pH-датчик для определения кислотности напитка. Также в системе используется датчик цвета, отвечающий, соответственно, за передачу цвета напитка. На принимающей стороне используется специальная кружка с RGB-подсветкой и электродами, в которую наливается обычная вода. При дегустации содержимого пользователь должен касаться языком электродов, которые с помощью слабых электрических импульсов воспроизводят во рту кислый вкус оригинального напитка.

Для тестирования системы разработчики привлекли 13 добровольцев, которых обучили класть язык на электроды кружки и дали протестировать как настоящий, так и виртуальный лимонад трех разных цветов: желтый, зеленый и мутный белый. Исследователи не говорили испытуемым, какой именно напиток в кружке, настоящий или виртуальный. В результате оказалось, что добровольцы в большинстве случаев называли настоящий лимонад более кислым, чем виртуальный, однако при этом мутный белый лимонад всегда воспринимался как более кислый, чем напиток других цветов. Авторы предполагают, что на субъективное восприятие вкуса могла повлиять яркость подсветки.

Авторы отмечают, что без стимуляции обоняния полноценная передача сочетания вкуса и запаха оригинального напитка невозможна, поэтому в будущем они намерены заняться развитием системы в этом направлении.

В 2015 году американец Закари Ховард разработал синестетическую маску, которая позволяет чувствовать различные запахи в зависимости от цвета исследуемого предмета. Автор проекта считает, что подобная маска позволяет почувствовать себя почти настоящим синестетом на практике.