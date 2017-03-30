Белорусские СМИ об IT-сфере Армении: В 3-миллионной стране работает более 400 инженерных и софтверных фирм
30 марта 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Изменения, внесенные в законодательство Армении, позволили в короткие сроки создать в Ереване полноценный аналог белорусского Парка высоких технологий, пишет белорусская «Экономическая газета», отмечая, что в настоящее время выручка местной IT-индустрии достигла 475 млн долларов (почти половина от результата белорусского ПВТ).
Как отмечается в статье, в трехмиллионной стране работает более 400 инженерных, софтверных, исследовательских фирм, многие из которых являются частью глобальных компаний, в отрасль вовлечено более 20 тыс человек.
«Как и в Минске, основой армянского технологического чуда стал образовательный и интеллектуальный потенциал советского военно-промышленного комплекса. Столица республики была одним из ключевых центров кибернетики в СССР. Ереванский НИИ математических машин, созданный в 1956 году, успешно работает по сей день и является флагманом оборонной промышленности уже независимой Армении»,- отмечает автор статьи, добавляя, что в отличие от Беларуси, армянские власти более широко определили льготную область деятельности для высокотехнологичных бизнесов.
«Здесь зарегистрированы не только разработчики программного обеспечения, но и дизайн-студии, научно-исследовательские, инжиниринговые компании. К примеру, сингапурский производитель оружия и боевой техники ST Kinetics создал в стране свой центр разработок и лаборатории с бюджетом более 2 млн долларов»,- говорится в статье.
По словам автора, Армения, не в последнюю очередь благодаря рассеянной по всему миру диаспоре, смогла привлечь к созданию таких интеллектуальных бизнесов множество транснациональных компаний: Microsoft, Intel, Google, Oracle, D-Link, VMWare.
«Только в местном филиале Synopsys, американского разработчика систем автоматического проектирования, работает более 650 человек. В нашей стране таких игроков пока мало, полноценным аналогом выступает разве что центр разработки Viber. Обычно крупные транснациональные корпорации просто размещают заказы в компаниях-резидентах белорусского ПВТ, но напрямую вкладывать деньги в нашу экономику и принимать в штат наших граждан не спешат»,- отмечается в статье.
Успешную ставку на иностранный капитал сделали и многие армянские IT-бизнесмены. Созданные ими стартапы получают инвестиции от американских и европейских венчурных фондов, выручку собирают по всему миру, а их технологические команды (и фонд оплаты труда) находятся в Ереване.
«45 млн долларов вложено в самый знаменитый венчурный проект с армянскими корнями – приложение для редактирования фото PicsArt (тематика явно перекликается со знаменитым белорусским MSQRD). Зарегистрированные там же, в Калифорнии, сайты по обучению программированию CodeFights.com и SoloLearn.com обучают и тестируют программистов в Европе, Азии, Австралии, обеих Америках и даже Африке. Армянский проект Menu.am доставляет готовые блюда из 871 ресторана в самой республике, в соседней Грузии (Menu.ge) и в Беларуси (Menu.by). В ближайшее время эти интернет-рестораторы планируют выйти на рынки Украины и Ирана. По всему миру ведет деятельность BetConstruct, глобальная группа интернет-казино и букмекерских контор. Штаб-квартира и игорная лицензия холдинга имеют мальтийскую прописку, а разработчики и реальный мозговой центр все там же – в Ереване»,- пишет автор статьи.
По его словам, таких глобальных проектов в небольшой Армении уже более сотни: от саморазогревающихся кружек, собирающих деньги на Kickstarter'е, до привычных и понятных белорусам разработок видеоигр с многомиллионными аудиторией и выручкой.
«Показывая расцвет IT-индустрии Армении, они очень ярко иллюстрируют и нашу общую проблему – головные компании, генерирующие «взрослые» доходы, а не только фонд оплаты труда разработчиков, остаются на Западе, в страны бывшего СССР эти деньги ввозить опасаются»,- говорится в статье.
Ранее в статье основателя ucraft.com, разработчика сайтов Гева Баляна на The Next Web говорилось, что Армения - Силиконовая долина бывшего Советского Союза - превратилась в процветающий концентратор стартапов, удостаиваясь всеобщего признания.Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны.
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