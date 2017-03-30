От имени USAID распространили «призыв» с ошибками о поддержке «Свободных демократов» и блока «ЕЛК»
30 марта 2017 - 19:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Рад армянских НПО получили написанный с ошибками фальшивый «призыв» от имени Агентства США по международному развитию (USAID) об оказании поддержки на предвыборном этапе партии «Свободных демократов» и блоку «ЕЛК». Об этом сообщило посольство США в Армении, отметив, что в фальшивом документе есть множество грамматических и фактических ошибок, и в целом он составлен довольно небрежно.
«Если хотите обмануть, хотя бы проявите немного смекалки. Когда наконец поймут люди, которые делают подобные попытки, что армяне слишком умны, чтобы верить в такие игры», - говорится в заявлении посольства.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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