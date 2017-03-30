Малазия передаст КНДР тело Ким Чен Нама
30 марта 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет передано северокорейской стороне в соответствии с запросом от его родственников. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, которое он опубликовал на своем сайте.
Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, его отравили веществом нервно-паралитического действия. Прокуратура Малайзии обвинила в убийстве гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийку Сити Айшан, свою вину они не признали. По делу были задержаны четверо граждан Северной Кореи, одного из них затем отпустили и депортировали. Позднее он пожаловался властям КНДР, что стал «жертвой сговора» Малайзии против Пхеньяна.
«В связи с завершением процедуры вскрытия и в соответствии с письменным запросом родственников мы отправим тело в Северную Корею», - отмечает Разак, передает ТАСС.
Он также сообщил, что девять сотрудников посольства Малайзии в Пхеньяне, которым не разрешали покинуть страну из-за возникших после смерти Ким Чен Нама дипломатических разногласий, теперь могут вернуться на родину.
В качестве ответного жеста двоим гражданам КНДР, подозреваемым в причастности к смерти Ким Чен Нама, было разрешено покинуть столицу Малайзии. По сообщениям малайзийских СМИ, 30 марта они вылетели в Пекин рейсом «Малайзийских авиалиний». Этим же самолетом в китайскую столицу будет доставлено и тело Ким Чен Нама для дальнейшей передачи Пхеньяну.
Наджиб Разак также подчеркнул, что дипломатический кризис в отношениях с КНДР завершен, об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
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