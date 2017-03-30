Dynamite Entertainment продолжит выпускать комиксы по «Игре престолов»
30 марта 2017 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Издательство Dynamite Entertainment объявило о том, что продолжит серию-адаптацию романов Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени» в виде комиксов, по которым снят культовый сериал «Игра престолов».
Dynamite продолжит серию, начиная с адаптации романа «Битва королей».
«Роман Джорджа Р.Р.Мартина «Игра престолов» – это одно из лучших произведений в современно литературе, которое смогло увлечь миллионы фанатов по всему миру через книги, сериал и наши комиксы. Для нас большая честь быть частью этой франшизы и адаптировать в комиксы эти произведения искусства», - отметил исполнительный директор Dynamite Entertainment Ник Баруччи, пишет «Канобу».
Новым комиксом займутся Лэндри Уокер и Мел Руби. Первый номер George R.R. Martin's A Clash of Kings выйдет в апреле 2017 года.
В 2011 году издательство Dynamite запустило серию комиксов по мотивам этой саги. Новые выпуски выходили ежемесячно, но после двадцать четвертого номера выпуск серии был приостановлен. Важно отметить, что комиксы по «Игре престолов» – это именно адаптация книг, а не сериала. Персонажи здесь выглядят так же, как в книгах. И многие из них значительно моложе своих сериальных аналогов. Эта серия даже была издана на русском языке издательством «АСТ». Всего вышло четыре книги по шесть выпусков в каждой.
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