Telegram запустил функцию аудиозвонков
30 марта 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Мессенджер Telegram запустил функцию голосовых вызовов. Об этом сообщается в четверг, 30 марта, в блоге сервиса.
Новая опция доступна в мобильных приложениях для iOS и Android. Пока аудиозвонки могут совершать только пользователи из Западной Европы. Отмечается, что остальной мир получит доступ к функции в ближайшее время, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что разговоры защищены end-to-end шифрованием. Для обеспечения безопасности в мессенджере предусмотрен механизм подтверждения личности собеседника по аналогии с «секретными чатами».
Перед началом разговора на экране двух пользователей появляется одинаковый набор из четырех эмодзи для того, чтобы избежать MITM-атаки (Man-In-The-Middle - атака, при которой для пользователя оборудование притворяется запрошенным сайтом, а для сайта - пользователем - ред.).
В настройках можно отказаться от звонков от неизвестных пользователей или полностью запретить вызовы.
О тестировании функции стало известно 12 марта. Проверку звонков мог осуществить любой желающий на специальном сервере после прохождения повторной регистрации.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров посетовал на работу компании Apple. По его словам, обычное обновление мессенджера находилось на модерации несколько недель, прежде чем его добавили в App Store.
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