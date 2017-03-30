Католикос Армении высказался о парламентских выборах и карабахском урегулирвоании

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин Второй в Первопрестольном Эчмиадзине принял специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Игнасио Санчеса Амора. Об этом сообщили в пресс-службе Первопрестольного Эчмиадзина.

В ходе встречи Игнасио Санчес Амор отметил, что посещением этого священного для всего армянского народа места его визит в Армению становится полноценным и предоставляет возможность узнать как Армению, так и армянский народ.

Католикос Гарегин Второй выразил благодарность ОБСЕ за прилагаемые Минской группой Организации усилия в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта.

При этом Католикос выразил уверенность, что работа миссии будет способствовать благополучному проведению предстоящих в Армении 2 апреля парламентских выборов.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков.

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