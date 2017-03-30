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Глава МИД Армении и вице-президент ПА ОБСЕ обсудили подготовку к парламентским выборам

Глава МИД Армении и вице-президент ПА ОБСЕ обсудили подготовку к парламентским выборам
30 марта 2017 - 18:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 30 марта провел встречу с вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кентом Харстедой.

Харстеда прибыл в Армению в составе наблюдательской миссии ПА ОБСЕ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг подготовительных работ к предстоящим 2 апреля в Армении парламентским выборам, сообщает пресс-служба МИД РА.

Отмечается, что в ходе встречи собеседники затронули вопросы, касающиеся повестки дня ОБСЕ и деятельности Парламентской ассамблеи Организации.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.

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