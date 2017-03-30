В Германии создали мягкое пневматическое робощупальце

PanARMENIAN.Net - Немецкий производитель промышленного оборудования Festo представил пневматический манипулятор-щупальце, который может использоваться в непосредственной близости от человека без опасности получения травмы.

Разработанный Festo манипулятор OctopusGripper представляет собой короткое силиконовое щупальце, которое управляется с помощью пневматики. Щупальце может захватывать предметы разной формы, обвиваясь вокруг них и используя активные и пассивные присоски, пишет N+1.

Никаких точных характеристик манипулятора не сообщается, также Fresco не называет возможную цену устройства. Тем не менее, известно, что разработчики планируют использовать OctopusGripper в качестве сменного манипулятора для других роботов — например, для BionicCobot.

Робощупальце — не первое необычное устройство, созданное Festo. Например, в 2016 году компания представила робота 3D Cocooner, который может плести объемные структуры из стекловолокна и фотоотверждаемого клея.

Мягкие роботы — это актуальное направление робототехники, которое подразумевает разработку устройств без жесткого каркаса или оболочки. Подобные роботы востребованы не только в медицине и сфере обслуживания, но и на производстве — использование мягких роботов позволяет эффективнее использовать производственные помещения, поскольку исчезает необходимость огораживания рабочей зоны робота для предотвращения травм.