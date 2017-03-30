В Варшаве стартовала конференция «Искусство армянской диаспоры»
30 марта 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В варшавском Университете Кардинала Стефана Вышинского 30-31 марта проходит ІІ Международная конференция «Искусство армянской диаспоры».
Организаторами конференции выступили Польский институт изучения мирового искусства и Университет Кардинала Стефана Вышинского, при поддержке организаций «Фонд Саакян» и «Центр межкультурного и межрелигиозного диалога».
В работе конференции принимают участие ученые из Армении, Польши, Украины, Франции, Сербии, Венгрии, Бельгии и Германии,пишет «Армяне сегодня».
Предыдущая Международная конференция «Искусство армянской диаспоры» проходила в польском городе Замостье в 2010 году.
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