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В Варшаве стартовала конференция «Искусство армянской диаспоры»

В Варшаве стартовала конференция «Искусство армянской диаспоры»
30 марта 2017 - 19:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В варшавском Университете Кардинала Стефана Вышинского 30-31 марта проходит ІІ Международная конференция «Искусство армянской диаспоры».

Организаторами конференции выступили Польский институт изучения мирового искусства и Университет Кардинала Стефана Вышинского, при поддержке организаций «Фонд Саакян» и «Центр межкультурного и межрелигиозного диалога».

В работе конференции принимают участие ученые из Армении, Польши, Украины, Франции, Сербии, Венгрии, Бельгии и Германии,пишет «Армяне сегодня».

Предыдущая Международная конференция «Искусство армянской диаспоры» проходила в польском городе Замостье в 2010 году.

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