В США готовившей массовое убийство одноклассников школьнице помешал отец, прочитавший ее дневник
30 марта 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - 18-летняя американка Николь Цеварио как минимум с декабря 2016 года готовилась к массовому убийству в школе «Катоктин».
Девушка из города Тармонт, штат Мэриленд, училась в последнем классе школы «Катоктин» и была там на хорошем счету — ее имя, как следует из публикации в местной газете, висело на школьной доске почета. Николь занималась на курсах уголовного права, а еще вела дневник, который в конце марта прочитал ее отец.
Начиная с середины декабря 2016 года Николь подробно писала в дневнике, как она хочет прийти в школу и устроить там бойню, аналогичную массовым убийствам в школах «Колумбайн» и «Сэнди Хук». Николь не собиралась убивать кого-то конкретно, она планировала стрелять в учителей и одноклассников без разбору. План нападения был максимально детальный, утверждают в полиции Мэриленда, все действия Николь были расписаны чуть ли не по минутам. Отдельно она писала в дневнике, что станет первой девушкой, устроившей массовое убийство в школе, передает «Медуза».
Николь также хорошо изучила схемы эвакуации в школе и узнала, как работают охранники и чем они вооружены. По данным полиции, девушка интересовалась у одного из сотрудников школы, какой существует план действий в случае стрельбы в помещении школы.
Будучи совершеннолетней, Николь на законных основаниях купила дробовик и патроны к нему. Она планировала сделать взрывное устройство из обрезка трубы и подготовила почти все необходимое: детонатор, поражающие элементы (гвозди) и фейерверки, из которых она собиралась добыть взрывчатое вещество. Схема взрывного устройства была крайне проста, ее легко можно найти в интернете, говорят полицейские.
По словам учащейся школы «Катоктин», которая знакома с Николь, девушка всегда производила впечатление позитивного и веселого человека. Учителя также не считали, что Николь может представлять какую-то угрозу.
Девушку задержали 23 марта, но полиция на протяжении нескольких дней не раскрывала никаких сведений о ней. Николь увели с уроков, девушка не оказывала сопротивления. Узнать о планах Николь удалось благодаря ее отцу — он прочитал дневник дочери и сразу же сообщил в полицию.
В дневнике была указана дата нападения — 5 апреля, девушка писала, что не планирует после него выжить. В полиции уверены, что сообщников у нее не было.
Что именно сподвигло Николь на такое тщательное планирование массового убийства в школе, пока неизвестно. Никаких сведений о том, что ее унижали или обижали в школе, в ее дневнике нет. Ничего неизвестно и о ее взглядах и увлечениях — во всяком случае, полиция в интересах следствия об этом не говорит. Полицейские из Мэриленда предполагают, что девушка могла страдать каким-либо психическим расстройством.
Сейчас Николь Цеварио находится на психиатрическом обследовании, после которого ее должны поместить под арест. Ей грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о хранении взрывчатых веществ, намерении создать взрывное устройство и другим.
Законодательство США позволяет судить за предотвращенные преступления так же, как и за осуществленные.
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