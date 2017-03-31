Физик Юрий Оганесян претендует на мировую награду
31 марта 2017 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Топ-10 многообещающих исследователей составлен на основании оценок международных экспертов и членов рабочей группы международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». В числе соискателей престижной награды «Глобальная энергия» — российский физик-ядерщик Юрий Оганесян. Об этом сообщает пресс-служба Международной энергетической премии.
Оганесяном проведены фундаментальные исследования механизма взаимодействия сложных ядер. Им было обнаружено и исследовано влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления, он является автором открытия нового класса ядерных реакций — холодного слияния массивных ядер. Оганесяну принадлежат основополагающие работы по синтезу новых элементов на пучках тяжелых ионов. Он является соавтором открытия тяжелых элементов таблицы Менделеева: 104-го элемента — резерфордий, 105-го элемента —дубний, 106-го элемента — сиборгий, 107-го элемента — борий, что было признано как научные открытия.
«Академик РАН Юрий Оганесян открыл серию новых, супертяжелых элементов в периодической таблице Менделеева. В перспективе на основании этих элементов может быть построена принципиально новая атомная энергетика, которая не будет уже столь опасной, как традиционная, не будет иметь такого большого количества опасных отходов. И, возможно, таким образом энергетические проблемы планеты будут решены», — отмечается в сообщении.
Пятеро ученых из топ-10 работают в области возобновляемых источников энергии. Второе место по «востребованности» заняла электроэнергетика, на третьем месте — ядерная энергетика. В десятку попал также предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск.
Имена новых лауреатов премии станут известны 6 апреля 2017 года.
В 2006 году ученые из Ливерморской лаборатории им. Лоуренса (Калифорния) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) заявили, что открыли новый химический элемент с порядковым номером 118. Они предложили название oganesson в честь признанного ученого, профессора Юрия Оганесяна. Таким образом, отмечается его новаторский вклад в исследования. Его многочисленные достижения включают в себя открытие сверхтяжелых элементов и значительные достижения в области ядерной физики сверхтяжелых ядер. Юрий Оганесян родился в 1933 году в Ростове-на-Дону. Член-корреспондент АН СССР c 1990 года — Отделение ядерной физики (ядерная физика). Академик РАН с 2003 г. — Отделение физических наук РАН. Председатель Научного совета РАН по прикладной ядерной физике. Профессор Университета Парижа и Конан Университета (Япония). Избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств (1995 г.), иностранным членом Национальной Академии наук Армении. Почетный доктор Франкфуртского университета им. Гете (Германия, 2002 г.), почетный доктор Университета Мессина (Италия, 2002 г.).
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