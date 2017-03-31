Сборная Армении по футболу будет участвовать в Лиге наций

PanARMENIAN.Net - Армения примет участие в новом турнире в рамках УЕФА — Лиге наций, который стартует в сентябре 2018 года.

55 европейских сборных будут распределены по четырем дивизионам. Матчи в рамках Лиги наций будут проходить с сентября по ноябрь. Финал — весной 2019 года.

Сборная Армении попала в дивизион С, куда, кроме армянских футболистов, вошли национальные сборные Греции, Румынии, Словении, Израиля, Сербии, Дании, Болгарии, Албании, Шотландии, Черногории, Норвегии, Литвы, Азербайджана и Кипра.

Турнир даст европейским сборным дополнительную возможность бороться за путевку на Евро.

В то же время уплотнится и график, поскольку параллельно Лиге наций будут проводиться и матчи отборочного цикла чемпионата Европы. По две лучшие команды отборочных групп Лиги наций получат путевку на Евро.

Окончательный список дивизионов Лиги наций станет известен 15 ноября 2017 года.