Сборная Армении по футболу будет участвовать в Лиге наций
31 марта 2017 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения примет участие в новом турнире в рамках УЕФА — Лиге наций, который стартует в сентябре 2018 года.
55 европейских сборных будут распределены по четырем дивизионам. Матчи в рамках Лиги наций будут проходить с сентября по ноябрь. Финал — весной 2019 года.
Сборная Армении попала в дивизион С, куда, кроме армянских футболистов, вошли национальные сборные Греции, Румынии, Словении, Израиля, Сербии, Дании, Болгарии, Албании, Шотландии, Черногории, Норвегии, Литвы, Азербайджана и Кипра.
Турнир даст европейским сборным дополнительную возможность бороться за путевку на Евро.
В то же время уплотнится и график, поскольку параллельно Лиге наций будут проводиться и матчи отборочного цикла чемпионата Европы. По две лучшие команды отборочных групп Лиги наций получат путевку на Евро.
Окончательный список дивизионов Лиги наций станет известен 15 ноября 2017 года.
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