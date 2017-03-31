SpaceX впервые произвела успешный повторный запуск Falcon 9 в космос

PanARMENIAN.Net - Компания Илона Маска SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос, что, по мнению многих экспертов, является значительным рубежом в истории освоения космоса.

Первая ступень Falcon 9 через девять минут после запуска успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Она уже летала в космос 11 месяцев назад, пишет BBC.

Цель миссии - доказать на практике возможность многократного использования первых ступеней ракет-носителей, что в перспективе, по прогнозу специалистов, должно сильно удешевить полеты в космос.

Предыдущий пуск ракеты состоялся в конце февраля. Тогда Falcon 9 успешно вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль модели Dragon. Пуск был отложен на сутки из-за технических неполадок, которые пришлось устранять прямо на старте. В ходе создания Falcon 9 и отработки старта и посадки ракеты на платформу произошло три неудачи.

В сентябре произошла крупная авария. Тогда ракета-носитель взорвалась во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида. Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива. В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценивалась в 200 миллионов долларов.

Обычно при полетах в космос используется «одноразовая» ракета-носитель, что сильно удорожает полеты - каждая ракета-носитель является высокотехнологичным и дорогостоящим аппаратом. Попытки создать многоразовые космические ракеты предпринимались и ранее.

В американской системе «Спейс Шаттл» многоразовыми были сам космический «челнок», а также два твердотопливных ускорителя (узкие цилиндры по бокам большого топливного бака). Однако, несмотря на то, что эта программа оказалась успешной, стоимость и сложность обслуживания и подготовки «Шаттла» к следующему полету была сопоставима со строительством новой ракеты-носителя и корабля меньшего класса.