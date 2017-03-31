SpaceX впервые произвела успешный повторный запуск Falcon 9 в космос (видео)
31 марта 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Илона Маска SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос, что, по мнению многих экспертов, является значительным рубежом в истории освоения космоса.
Первая ступень Falcon 9 через девять минут после запуска успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Она уже летала в космос 11 месяцев назад, пишет BBC.
Цель миссии - доказать на практике возможность многократного использования первых ступеней ракет-носителей, что в перспективе, по прогнозу специалистов, должно сильно удешевить полеты в космос.
Предыдущий пуск ракеты состоялся в конце февраля. Тогда Falcon 9 успешно вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль модели Dragon. Пуск был отложен на сутки из-за технических неполадок, которые пришлось устранять прямо на старте. В ходе создания Falcon 9 и отработки старта и посадки ракеты на платформу произошло три неудачи.
В сентябре произошла крупная авария. Тогда ракета-носитель взорвалась во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида. Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива. В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценивалась в 200 миллионов долларов.
Обычно при полетах в космос используется «одноразовая» ракета-носитель, что сильно удорожает полеты - каждая ракета-носитель является высокотехнологичным и дорогостоящим аппаратом. Попытки создать многоразовые космические ракеты предпринимались и ранее.
В американской системе «Спейс Шаттл» многоразовыми были сам космический «челнок», а также два твердотопливных ускорителя (узкие цилиндры по бокам большого топливного бака). Однако, несмотря на то, что эта программа оказалась успешной, стоимость и сложность обслуживания и подготовки «Шаттла» к следующему полету была сопоставима со строительством новой ракеты-носителя и корабля меньшего класса.
Самое значимое
Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
Partner news
Последние новости
Евросоюз настаивает на проведении Brexit в две фазы: Лондон против Брюссель хочет сначала решить важные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза и только потом разрабатывать условия сотрудничества с Лондоном
Саргсян - сопредседателям МГ ОБСЕ: Есть все предпосылки для проведения в Армении хороших выборов Подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы являются важной вехой на пути претворения в жизнь в Армении концепции эффективного управления, президент отметил, что власти республики именно в данном контексте придают важность повышению и укреплению доверия избирателей к электоральному процесс
Мхитарян: Я знал, что рано или поздно получу шанс в «Манчестер Юнайтед» «Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен быть в состоянии справиться с ними. Мне было не трудно преодолеть это, так как я знал, что рано или поздно получу свой шанс, и я его использовал»,- сказал Мхитарян
Папа Римский потребовал срочных шагов по защите мирного населения Мосула Папа Римский Франциск озабочен сообщениями об ужесточении военных действий в Ираке и требует срочных мер по защите гражданского населения Мосула.