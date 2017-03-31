Вышел первый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Брюссель хочет сначала решить важные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза и только потом разрабатывать условия сотрудничества с Лондоном

Подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы являются важной вехой на пути претворения в жизнь в Армении концепции эффективного управления, президент отметил, что власти республики именно в данном контексте придают важность повышению и укреплению доверия избирателей к электоральному процесс

«Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен быть в состоянии справиться с ними. Мне было не трудно преодолеть это, так как я знал, что рано или поздно получу свой шанс, и я его использовал»,- сказал Мхитарян