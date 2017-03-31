В Лондоне пройдет выставка об искусстве селфи

PanARMENIAN.Net - Выставка, открывающаяся 31 марта в лондонской галерее Саатчи, расскажет о глубинной связи между автопортретами великих художников прошлого и мгновенными снимками «на телефон» в наше время.

На выставке под названием «От селфи до самовыражения» представлены автопортреты Винсента Ван Гога, Рембрандта, Веласкеса, а также современной скандально известной художницы Трэйси Эмин.

Среди современных образцов селфи представлена фотография экс-премьера Дании Хелле Торнинг-Шмидт с экс-президентом США Бараком Обамой и с экс-премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном на похоронах Нельсона Манделы. Увидят посетители выставки и селфи-рекордсменку по числу «ретвитов»: известная ведущая Эллен ДеДженерес запечатлела на ней себя в компании голливудских звезд на церемонии «Оскар» в 2014 году. Почетное место на выставке занимают селфи астронавта Тима Пика на МКС и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Также на выставке представлен знаменитый снимок группы U2, позировавшей фотографам в момент, когда гармонию решил нарушить известный актер, исполнитель роли Шерлока Бенедикт Камбербатч, выскочивший из-за спины музыкантов и их гостей.

«В значительной степени селфи является воплощением перехода современной культуры в высшей степени цифровой и технологически продвинутый мир, когда мобильный телефон соединился с фотоаппаратом», — отметил глава галереи Найджел Херст, передает РИА Новости.

«Эта выставка позволяет заглянуть в историю и узнать о творческом потенциале селфи», — отметил он.

К работе над выставкой галерея привлекла десять молодых фотографов – лауреатов международного конкурса.