Warner Bros. запустила в производство женскую версию «Бэтмена»
31 марта 2017 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Warner Bros. запустила в производство фильм «Бэтгерл» (Batgirl) о супергероине из вселенной «Бэтмена».
Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступит Джосс Уидон, снявший такие картины, как «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и мини-сериал «Музыкальный блог Доктора Ужасного» с Нилом Патриком Харрисом. Уидон также написал сценарий мультфильма «История игрушек» и черной комедии «Хижина в лесу», пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.
Актерский состав фильма пока не раскрывается. Отмечается, что в «Бэтгерл» появятся другие персонажи из вселенной «Бэтмена».
Под псевдонимом Бэтгерл в комиксах DC появлялись несколько супергероинь. В некоторых версиях история персонажей повторяла историю Бэтмена, в других Бэтгерл выступала напарницей супергероя. Персонаж появлялся в фильме 1997 года «Бэтмен и Робин» с Джорджем Клуни, Арнольдом Шварценеггером и Умой Турман. Тогда Бэтгерл сыграла актриса Алисия Сильверстоун.
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