// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Нагорном Карабахе запретили необоснованные аборты

В Нагорном Карабахе запретили необоснованные аборты
31 марта 2017 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 30 марта во время очередного заседания принял закон, запрещающий аборты.

За принятие поправок к закону «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека» проголосовало 28 из 33 депутатов парламента, пишет «Арцахпресс».

Полномочия по утверждению списка необходимых исследований, медицинских и социальных противопоказаний искусственного прерывания беременности принадлежат министру здравоохранения НКР.

Глава комитета по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Нацсобрания НКР Арам Григорян , говоря о необходимости законопроекта, заявил, что целью принятия закона является необходимость стимулировать демографический рост и искоренить практику прерывания беременности из-за пола ребенка.

Закон отправлен на подписание президенту НКР Бако Саакяну.

 Самое значимое
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризмуСаргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Киселев: Знание русского жизненно важно для Армении, а вооружение Баку выгодно Еревану
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана
Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе Азербайджан потеряет новые территории
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Евросоюз настаивает на проведении Brexit в две фазы: Лондон против Брюссель хочет сначала решить важные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза и только потом разрабатывать условия сотрудничества с Лондоном
Саргсян - сопредседателям МГ ОБСЕ: Есть все предпосылки для проведения в Армении хороших выборов Подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы являются важной вехой на пути претворения в жизнь в Армении концепции эффективного управления, президент отметил, что власти республики именно в данном контексте придают важность повышению и укреплению доверия избирателей к электоральному процесс
Мхитарян: Я знал, что рано или поздно получу шанс в «Манчестер Юнайтед» «Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен быть в состоянии справиться с ними. Мне было не трудно преодолеть это, так как я знал, что рано или поздно получу свой шанс, и я его использовал»,- сказал Мхитарян
Папа Римский потребовал срочных шагов по защите мирного населения Мосула Папа Римский Франциск озабочен сообщениями об ужесточении военных действий в Ираке и требует срочных мер по защите гражданского населения Мосула.