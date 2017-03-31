В Нагорном Карабахе запретили необоснованные аборты
31 марта 2017 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 30 марта во время очередного заседания принял закон, запрещающий аборты.
За принятие поправок к закону «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека» проголосовало 28 из 33 депутатов парламента, пишет «Арцахпресс».
Полномочия по утверждению списка необходимых исследований, медицинских и социальных противопоказаний искусственного прерывания беременности принадлежат министру здравоохранения НКР.
Глава комитета по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Нацсобрания НКР Арам Григорян , говоря о необходимости законопроекта, заявил, что целью принятия закона является необходимость стимулировать демографический рост и искоренить практику прерывания беременности из-за пола ребенка.
Закон отправлен на подписание президенту НКР Бако Саакяну.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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