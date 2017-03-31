Парламент Чечни разрешил школьницам и студенткам носить хиджаб

PanARMENIAN.Net - Парламент Чечни принял поправки в республиканский закон об образовании, которые закрепляют право учащихся носить одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям.

Новая норма обязывает школы и вузы учитывать это право, когда они устанавливают какие-либо требования к форме одежды учащихся, пишет Meduza.

В январе 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова министра образования России Ольги Васильевой, заявившей, что «хиджабам, как подчеркивающим конфессиональную принадлежность, не место в школе». Кадыров объявил, что его дочери никогда не снимут хиджаб.

Поводом для очередной дискуссии о хиджабах в школах стала ситуация в мордовском селе Белозерье. Там школа запретила преподавателям носить хиджабы. Это решение пытались оспорить в суде, который поддержал запрет.