Парламент Чечни разрешил школьницам и студенткам носить хиджаб
31 марта 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Чечни принял поправки в республиканский закон об образовании, которые закрепляют право учащихся носить одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям.
Новая норма обязывает школы и вузы учитывать это право, когда они устанавливают какие-либо требования к форме одежды учащихся, пишет Meduza.
В январе 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова министра образования России Ольги Васильевой, заявившей, что «хиджабам, как подчеркивающим конфессиональную принадлежность, не место в школе». Кадыров объявил, что его дочери никогда не снимут хиджаб.
Поводом для очередной дискуссии о хиджабах в школах стала ситуация в мордовском селе Белозерье. Там школа запретила преподавателям носить хиджабы. Это решение пытались оспорить в суде, который поддержал запрет.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
В Екатеринбурге бизнесмен-армянин прекратил бесплатную раздачу хлеба из-за негативной реакции «нуждающихся»
Последние новости
Саргсян - сопредседателям МГ ОБСЕ: Есть все предпосылки для проведения в Армении хороших выборов Подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы являются важной вехой на пути претворения в жизнь в Армении концепции эффективного управления, президент отметил, что власти республики именно в данном контексте придают важность повышению и укреплению доверия избирателей к электоральному процесс
Мхитарян: Я знал, что рано или поздно получу шанс в «Манчестер Юнайтед» «Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен быть в состоянии справиться с ними. Мне было не трудно преодолеть это, так как я знал, что рано или поздно получу свой шанс, и я его использовал»,- сказал Мхитарян
Курц: Пришло время для укрепления доверия и возобновления переговоров по Карабаху Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц присоединился к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обращенному к сторонам карабахского конфликта, – возобновить взаимодействие в рамках процесса политического урегулирования.
Тигран Амасян презентовал свой новый сольный альбом Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом.