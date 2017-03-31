СМИ: МЮ предложил Мертенсу зарплату €4.7 млн в год

PanARMENIAN.Net - Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Дрису Мертенсу и предложил ему зарплату € 4.7 млн в год.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис готов платить 29-летнему бельгийцу только € 3 млн, сообщает championat.com.

Нынешний контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2018 года, и договориться о новом соглашении стороны не могут.

В проходящем сезоне Мертнес в 26 матчах итальянской Серии A забил 20 голов и сделал 4 голевых передачи.