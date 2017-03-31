Опрос: ОРО, «Конгресс - НПА», «Свободные демократы» и Компартия Армении не пройдут в парламент
31 марта 2017 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Н выборах 2 апреля в парламент Армении из участвующих политических сил основную часть голосов получат правящая Республиканская партия Армении и блок «Царукян», реальные шансы прохождения в Национальное Собрание имеют также блок «Выход» и АРФ «Дашнакцутюн». Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательским агентством Gallup International совместно со своим армянским партнером – Армянской социологической Ассоциацией, для измерения предвыборных настроений населения Армении в преддверии предстоящих 2 апреля выборов.
Как сообщил председатель Армянской социологической Ассоциации Геворк Погосян, опрос был проведен с 18 по 27 марта 2017 года среди 1005 респондентов по всей Армении (пропорционально в Ереване и в регионах), которые имеют право голосования.
50% респондентов отметили, что обязательно примут участие в выборах, еще 35% опрошенных ответили – «вероятно, да». Однако, основываясь на опыте прошлых лет, предполагается, что участие в выборах составит в среднем 55-60%. При этом 63% опрошенных заявили, что уже приняли решение, какую из 9 участвующих в выборах политсил поддержат 2 апреля.
За блок «Оганян - Раффи - Осканян» готовы голосовать только 4%, столько же - за Компартию Армении, блок «Конгресс - НПА» и «Возрождние». «Свободные демократы» получат всего 2% голосов, согласно опросу, пишет Aravot.am.
Республиканская партия Армении улучшила свои позиции, свидетельствуют данные соцопроса. За РПА готовы проголосовать 30.2% респондентов. Блок «Царукян», возглавляемый председателем партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, по результатам исследования, находится на втором месте. Данную политсилу на выборах готовы поддержать 29.1% респондентов.
Опрос показал, что Республиканская партия Армении улучшила свои позиции и на основе комбинированных результатов рейтинговых кандидатов выходит вперед. За несколько дней до выборов опросы показывают, что РПА опережает блок «Царукян» и на основе партийных рейтингов, пишет Aysor.am.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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