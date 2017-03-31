Лавров: Россия приветствует возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Россия приветствует возможность вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью АПА «Азери-Пресс».

«Возможное участие Азербайджана в процессе евразийской интеграции мы можем только приветствовать. За два года функционирования Евразийского экономического союза число его участников увеличилось с трех до пяти. Это подтверждает то, что Союз предоставляет государствам-членам значительные преимущества, которые можно получить, только имея доступ к общему экономическому пространству. Сегодня ЕАЭС – это емкий общий рынок c населением более 182 млн человек, в рамках которого обеспечены «четыре свободы»: беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов»,- сказал Лавров.

Говоря о карабахском урегулировании, глава МИД РФ отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в регионе восстановился мир и спокойствие, открылись границы, вернулись беженцы, возобновились торгово-экономические связи.

«Именно поэтому решение нагорно-карабахского конфликта – в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Карабахская тема постоянно находится в центре внимания международных посредников, предпринимающих как коллективные, так и самостоятельные усилия, направленные на решение данной проблемы. Если говорить о России, то, например, в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге прошел трехсторонний саммит, посвященный данному вопросу»,- подчеркнул Лавров.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.

По его словам, вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе является крайне деликатным, поэтому детали переговоров не разглашаются, однако ряд аспектов уже согласован, осталось прийти к консенсусу по нескольким самым сложным вопросам.

«Следует иметь в виду, что тема нагорно-карабахского урегулирования – очень деликатный сюжет, поэтому детали переговоров носят конфиденциальный характер. Вместе с тем могу сказать, что многие аспекты уже согласованы. Осталось несколько вопросов. Но они самые сложные. К консенсусу пока прийти не удалось. Тем не менее, работа продолжается»,- заявил Лавров.

Говоря о четырехдневной апрельской войне в Арцахе и так называемом «плане Лаврова» о урегулированию конфликта, глава МИД РФ отметил, что никакого «плана Лаврова» не существует, и в основе идей, которые сейчас обсуждаются, лежат предложения, коллективно выработанные тремя странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Точнее речь идет о положениях, озвученных в совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию президентами России, США и Франции. Они хорошо известны. Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. О том, чтобы ее поменять или предлагать какие-то новые планы, кардинально меняющие схему, разработанную сопредседателями, речи не идет. Главное – помочь сторонам найти сбалансированное политическое решение, которое позволит перейти к подготовке юридически обязывающих документов»,- заявил министр.

Ранее американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд заявил в Ереване, что есть несколько разумных планов, касающихся урегулирования карабахского конфликта, вокруг которых стороны должны вести переговоры, и они не называются «план Лаврова». По его словам, для достижения мирного урегулирования необходимо, чтобы стороны работали над существующими планами. При этом, никакие документы под названием «план Лаврова» в переговорном процессе не фигурируют.

«Мы не используем такого выражения, в обороте есть план, он состоит из трех частей, однако обнародовать его детали на данном этапе мы не можем, время не пришло. Стороны над ним работают», — заверил Хогланд.