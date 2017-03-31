Тигран Амасян презентовал свой новый сольный альбом
31 марта 2017 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом, сообщает Bruzz.be.
«Несмотря на то, что он некоторое время жил в Лос-Анджелесе, став обладателем желанной премии на Международном джазовом конкурсе Института джаза Телониуса Монка, тридцатилетний армянский пианист Тигран Хамасян всегда оставался верным своей родине», - отмечается в публикации.
Музыка пианиста повествует об истории его народа (армянского – ред.), которую он также выразил в своем последнем сольном альбоме.
Примечательно также название альбома - An Ancient Observer («Древний наблюдатель»). Это размышление о мире, окружающем музыканта, о текущих событиях и их глубинных исторических связях.
«Не случайно, что в основе двух композиций альбома заложены армянских мотивы. Остальные произведения – импровизация Амасяна», - говорится в публикации.
Всемирно известный джазовый пианист Тигран Амасян родился в 1987 году в городе Гюмри Ширакской области Армении. Будущий музыкант окончил Ереванскую музыкальную школу имени Микаела Мирзояна, а затем поступил в Музыкальное училище имени П.И.Чайковского.
Тигран Амасян удостоен многочисленных престижных наград, в частности в 2003 году он занял 3-е место на Международном конкурсе джаз-пианистов в Париже, а также 1-е место на таких конкурсах, как Jazz a Juan Revelations и Montreux Jazz Solo Piano Competition. В 2005 году Т.Амасян занял 3-е место в Московском международном конкурсе джаз-пианистов, в 2006 году музыкант удостоился 1-го места в Международном конкурсе джаз-пианистов в Монако и в Международном конкурсе джазовых исполнителей имени Телониуса Монка (Thelonious Monk Jazz Competition), в состав жюри которого входили такие американские джазовые пианисты и композиторы, как Херберт Хэнкок, Эндрю Хилл, Билли Тейлор, Рэнди Вестон, а также панамский джазовый пианист и композитор Данило Перес.
С 2006 года Тигран Амасян выпустил 4 альбома, а в 2011 году компания Universal Music выпустила альбом музыканта под названием A Fable.
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