Папа Римский потребовал срочных шагов по защите мирного населения Мосула

PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск озабочен сообщениями об ужесточении военных действий в Ираке и требует срочных мер по защите гражданского населения Мосула.

Понтифик заявил об этом в ходе аудиенции, которую он дал большой делегации священнослужителей Ирака, в которую вошли представители разных конфессий - мусульмане шиитского и сунитского толка, копты, католики.

«Богатство иракской нации заключается именно в этой мозаике, составляющей единство в разнообразии, силу в единстве, перспективу в гармонии», - отметил понтифик, обращаясь к иракским гостям, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Франциск призвал «к молитве во имя обретения Ираком мира, единства и процветания в сближении и гармонии всех этнических и религиозных компонентов страны».

Папа отметил, что думает о «гражданском населении, окруженном в западных кварталах Мосула, и о жителях, лишившихся крова из-за военных действий». Франциск выразил свою «глубокую боль в связи с жертвами кровавого конфликта» и потребовал срочных мер по защите мирных жителей.

Ранее президент Ирака Фуад Масум заявил, что происходящее в Мосуле — это гуманитарная катастрофа, но оставлять город в руках террористов нельзя.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в западном Мосуле из-за боевых действий в рамках операции по освобождению города. Кроме того, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение от воздействия примененного в Мосуле химического оружия.