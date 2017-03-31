Мхитарян: Я знал, что рано или поздно получу шанс в «Манчестер Юнайтед»
31 марта 2017 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что знал о своем шансе попасть в английский клуб. Он рассказал о начале карьеры в манкунианском клубе, в который перебрался летом 2016 года из дортмундской «Боруссии».
«Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен быть в состоянии справиться с ними. Мне было не трудно преодолеть это, так как я знал, что рано или поздно получу свой шанс, и я его использовал. Да, бывают случаи, когда человек сталкивается с более серьезными проблемами, но он должен быть готов к этому. Я просто ждал своего шанса и продолжал работать», — сказал Мхитаряна, пишет Championat.com со ссылкой на Sky Sports.
До декабря 2016 года Мхитарян лишь раз выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге. В нынешнем сезоне армянский полузащитник принял участие в 15 матчах АПЛ (10 в основном составе), забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Также он забил три гола в шести матчах Лиги Европы и один гол в трех матчах Кубка Англии.
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Нападающий сборной Армении Геворк Казарян, травмированный во время мачта с Казахстаном, которому вскоре будет сделана операция на мениске, более 6 месяцев не сможет выйти на поле.
«Я увидел Мхитаряна впервые во время тренировки перед началом сезона и сразу же подумал, что он станет прекрасным игроком»,- сказал Каррик
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