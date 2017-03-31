Саргсян - сопредседателям МГ ОБСЕ: Есть все предпосылки для проведения в Армении хороших выборов

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 31 марта принял Игнасио Санчеса Амора – специального координатора и руководителя миссии краткосрочных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прибывших в республику для осуществления наблюдательской миссии в ходе предстоящих 2 апреля выборов в Национальное Собрание РА.

Саргсян с удовлетворением констатировал, что в наблюдательской миссии на парламентских выборах в Армении Парламентская ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ участвуют единой сильной командой, которую возглавляет такой сильный и опытный политический деятель, как Амор.

Подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы являются важной вехой на пути претворения в жизнь в Армении концепции эффективного управления, президент отметил, что власти республики именно в данном контексте придают важность повышению и укреплению доверия избирателей к электоральному процессу. С этой целью были приняты и закреплены в новом Избирательном кодексе положения, устанавливающие механизмы контроля над законностью избирательного процесса.

По словам Саргсяна, проведенная масштабная работа позволяет утверждать, что существуют все предпосылки – политическая воля, законодательные регулировки, технические возможности – для проведения в Армении хороших выборов, и власти в рамках своих полномочий сделают все возможное для этого.

Отметив, что выборы подразумевают соперничество, и некоторые участники выборов, как и в любом другом соревновании, иногда готовы на недопустимые методы, Саргсян заявил о важности того, чтобы все наблюдательские миссии проявляли сбалансированный, беспристрастный подход, формировали свои оценки на основе достоверных данных и собственных наблюдений. Президент отметил также, что власти Армении проявили готовность всесторонне содействовать всем наблюдательским миссиям при осуществлении ими своей профессиональной работы, в том числе в день выборов и после них.

Игнасио Санчес Амор в свою очередь заверил, что каких-либо профессиональных отклонений в их работе не будет.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.