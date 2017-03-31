Евросоюз настаивает на проведении Brexit в две фазы: Лондон против
31 марта 2017 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit) и последующем сотрудничестве ЕС с Лондоном, следует решать последовательно, один за другим. Этого требует председатель Евросоюза Дональд Туск в опубликованном 31 марта проекте двухгодичных переговоров Брюсселя и Лондона по Brexit.
Такой план противоречит пожеланиям британской стороны. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на том, чтобы переговоры велись одновременно. На первый взгляд, малозначительное расхождение означает на деле желание сторон сохранить в своих руках средства для давления друг на друга, пишет Deutsche Welle.
В проекте Туска речь идет о двух фазах. Цель действий в первой - разъединение Великобритании и Евросоюза и обеспечение «максимальной ясности и правовой безопасности для граждан, предпринимателей, заинтересованных лиц и международных партнеров» в связи с Brexit. В первую очередь это касается 3.2 млн граждан остальных стран Евросоюза, живущих в Великобритании. Необходимо договориться, как будет обстоять дело с предоставлением им прав на проживание, работу и социальное обеспечение.
Еще одна важная тема первой фазы - решение проблемы многомиллиардных обязательств Великобритании перед Евросоюзом. Только когда на переговорах по этим пунктам будет достигнут «значительный прогресс», можно будет перейти ко второй фазе и заключить «предварительное соглашение» с Лондоном, говорится в проекте.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit. Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.
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