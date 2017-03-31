Серж Танкян: Не верю, что силой можно заставить 1.5 млн человек проголосовать «как нужно»

PanARMENIAN.Net - Участие в выборах — большая честь и удовольствие. Об этом заявил всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян на встрече с журналистами в Ереване.

По его словам, желание следить за ходом парламентских выборов у него возникло после того, как группа молодых людей решила объединить усилия для осуществления мониторинга.

«Участие в выборах в качестве наблюдателя станет шагом, направленным на утверждение в Армении справедливости, а искоренение атмосферы безразличия в армянском обществе. Спасибо всем волонтерам, которые выразили желание участвовать в процессе мониторинга. Мы поддерживаем вас», — сказал Танкян.

Известный рок-исполнитель видит свою главную задачу не в том, чтобы просто наблюдать за ходом голосования, а в том, чтобы внушить армянской общественности, что в выборах необходимо участвовать.

Он также напомнил об июльских событиях, когда вооруженная группа «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») захватила здание ППС в Ереване. В данном контексте, Танякн отметил, что нужно бороться с общественным равнодушием.

«Я не верю в то, что силой можно добиться всего и заставить полтора миллиона человек голосовать «как нужно», — отметил музыкант.

Танкян заявил также, что не ищет никакой выгоды в своем участии в парламентских выборах в статусе наблюдателя.

«Это ваши выборы, а мы здесь, чтобы попробовать вам помочь, стать вашей опорой», - отметил Танкян.

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