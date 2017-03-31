Армянская конкурсантка в первом полуфинале «Евровидения-2017» выступит под 16 номером

PanARMENIAN.Net - Представительница Армении Арцвик в первом полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве выступит под 16 номером. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Сообщается, что в полуфинале, который пройдет 9 мая, Арцвик выйдет на сцену шестнадцатой.

Выступления 18 участников конкурса пройдут со следующей очередностью: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдова, Исландия, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия.

В «Евровидении-2017» на Украине примут участие 43 страны, полуфинал конкурса пройдет 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Участие России до сих пор остается под вопросом. Ранее стало известно, что Украина запретила въезд российской участнице Юле Самойловой. Тем временем 29 марта генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила, что Украина может лишиться права на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017» в случае, если не будет найдено решение по участию в соревновании российской певицы Юлии Самойловой.

Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила Джамала с песней «1944».

Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение», начиная с 2006 года. Лучшие результаты – четвертое место, показали певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.