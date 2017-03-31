Эксперты назвали 5 самых бюджетных туристических направлений мира

PanARMENIAN.Net - Наиболее бюджетным направлением мира для самостоятельных туристов стал город Покхара в центральном Непале. К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса Price of Travel.

Они посчитали стоимость однодневного отдыха в разных городах мира: расходы на хостел, трехразовое питание, две поездки на общественном транспорте, посещение одного аттракциона и три дешевых банки пива.

В итоге выяснилось, что в Покхаре подобный набор обойдется одному путешественнику примерно в 17.7 доллара. Следом идет столица Вьетнама Ханой (18.3 доллара), пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Daily Star.

Замыкает тройку еще один вьетнамский населенный пункт Хошимин. Отдых в этом городе будет стоить туристу около 18.4 доллара. На четвертом месте оказался Каир с результатом в 18.7 доллара, на пятой позиции — Чиангмай в Таиланде (18.8 доллара).